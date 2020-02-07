Объявлен в розыск заказчик поджога Никулинского суда

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следствие объявило в розыск непосредственного заказчика поджога Никулинского суда Москвы, сообщило столичное управление СКР.

Суд подожгли в ночь на 6 февраля, сообщалось, что в окно одного из кабинетов была брошена бутылка с зажигательной смесью. Никто не пострадал. В Мосгорсуде подчеркнули, что никакие документы не сгорели.

Днем в четверг были задержаны два подозреваемых участника поджога - мужчины 1993 и 1979 годов рождения. Следствие попросило суд их арестовать.

Уголовное дело о поджоге расследуется по статьям о воспрепятствовании правосудию и умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений.