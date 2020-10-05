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Заммэра Москвы заявил об отсутствии в планах нового пропускного режима

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом пока не планируется вводить пропускной режим как весной, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

"Пока такой необходимости нет, мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет", - сказал Ефимов, отвечая на вопрос, будет ли в Москве введен вновь пропускной режим.

"Те ограничения, которые сейчас работают, они достаточно демократичные, при выполнении которых количество заболевших должно стабилизироваться. От нас с вами, насколько мы будем соблюдать ограничения, зависит, придется или не придется вводить более жесткие требования. Мы как город делать этого не хотим, мы понимаем, насколько это губительно для экономики", - сказал он.

"Эти сценарии (введения пропускного режима - ИФ) должны рассматривать, но решений абсолютно нет. Мы должны опираться при принятии решений на количество заболевших. Мы не можем допустить ситуации, когда люди не смогут получить помощь", - сказал Ефимов.

Пропускная система в Москве в связи с распространением коронавируса действовала с 15 апреля до 9 июня.

По последним данным, в столице зафиксировано 307 477 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 3 537 человек. Общее число жертв болезни достигло 5 370, выздоровели 253 944 пациента.

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