Крым установил третий антирекорд подряд по приросту случаев COVID-19

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом достигло 107, это максимальный показатель с начала года.

Среди новых случаев 76 выявлены при обращении пациентов за медицинской помощью, 17 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 - при скрининге здорового населения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" во вторник.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля был открыт курортный сезон. Всего с начала года в Крыму выявлено 5 170 COVID-положительных, 70 пациентов умерли.

Предыдущий максимальный показатель суточного прироста выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму за 4 октября - 105, до этого - 103 случая за 3 октября.