Власти Москвы потратили на борьбу с пандемией свыше 213 млрд рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство столицы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.

"Фактически расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей. В разных формах поддержку получили свыше 8 млн москвичей", - написал Собянин на своем сайте.

По словам мэра, наиболее важными программами помощи населению, в частности, стали прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции (около 1,9 млн горожан).

Кроме того, были повышены ежемесячные денежные выплаты почти на 110 тыс. детей от трех до семи лет, а более 1 млн школьников получили продуктовые наборы.

В числе мер поддержки москвичей Собянин также назвал выплату региональной надбавки к пособию по безработице (ее получили более 98 тыс. человек), освобождение собственников жилья от взносов на капремонт во втором квартале 2020 года (3,5 млн жителей).

По словам мэра, среди других расходов на борьбу с пандемией - выплата дополнительных надбавок медработникам, приобретение медоборудования, лекарственных препаратов и перепрофилирование городских больниц, строительство и оснащение новой инфекционной больницы в поселении Вороновское, а также выплата грантов федеральным и частным медорганизациям на перепрофилирование коечного фонда.

"Антикризисную поддержку получили порядка 43 городских организаций 13 отраслей, в которых работают в общей сложности 770 тысяч человек", - уточнил мэр. Собянин добавил, что основными мерами поддержки стали освобождение и отсрочка оплаты аренды городской недвижимости, субсидии и гранты, отсрочка платежей по налогам, гранты собственникам коммерческой недвижимости и организациям в целях борьбы с коронавирусом (гостиницы и такси), а также льготное кредитование.