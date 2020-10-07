Требования носить маски коснутся и переболевших COVID-19 москвичей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Введенные в Москве ограничения и требования по коронавирусу касаются и тех, кто успел переболеть коронавирусной инфекцией, объяснил мэр Сергей Собянин. В том числе, по его словам, они должны носить маски в общественных местах.

"С практической точки зрения – как отличить переболевших от не болевших людей? Согласны ли вы с тем, что полицейский на улице, продавец в магазине или начальник на работе сможет потребовать от вас раскрыть свой "ковидный" статус?", - спросил он.

Даже если люди согласны доказывать статус переболевшего по первому требованию, они будут подавать плохой пример другим, когда в метро или магазине будут находиться без масок.

"Наконец, официальное разделение людей "переболевших" и "не болевших" неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов. Зачем кормить мошенников?" - аргументировал мэр.

Собянин объяснил, что наука еще мало знает о новой инфекции, в том числе неизвестно, как долго сохраняется иммунитет у переболевших и какова доля тех, кто рискует заболеть повторно.

Масочно-перчаточный режим в Москве действует с начала лета. В конце сентября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Собянин рекомендовал лицам с хроническими заболеваниями и тем, кому больше 65 лет, по возможности самоизолироваться. Городские школы с 5 октября были распущены на двухнедельные каникулы.

Школьникам и пенсионерам с 9 октября заблокируют бесплатные проездные. С 5 октября городские организации обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, за нарушение этого требования им пригрозили проверками и штрафами.

С 24 сентября в Москве выявляемость коронавируса стала превышать 1000 новых случаев в день. За минувшие сутки оперштаб выявил 3229 новых случаев COVID-19, за сутки до того - 4082.