Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

Требования носить маски коснутся и переболевших COVID-19 москвичей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Введенные в Москве ограничения и требования по коронавирусу касаются и тех, кто успел переболеть коронавирусной инфекцией, объяснил мэр Сергей Собянин. В том числе, по его словам, они должны носить маски в общественных местах.

Пандемия коронавируса

"С практической точки зрения – как отличить переболевших от не болевших людей? Согласны ли вы с тем, что полицейский на улице, продавец в магазине или начальник на работе сможет потребовать от вас раскрыть свой "ковидный" статус?", - спросил он.

Даже если люди согласны доказывать статус переболевшего по первому требованию, они будут подавать плохой пример другим, когда в метро или магазине будут находиться без масок.

"Наконец, официальное разделение людей "переболевших" и "не болевших" неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов. Зачем кормить мошенников?" - аргументировал мэр.

Собянин объяснил, что наука еще мало знает о новой инфекции, в том числе неизвестно, как долго сохраняется иммунитет у переболевших и какова доля тех, кто рискует заболеть повторно.

Масочно-перчаточный режим в Москве действует с начала лета. В конце сентября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Собянин рекомендовал лицам с хроническими заболеваниями и тем, кому больше 65 лет, по возможности самоизолироваться. Городские школы с 5 октября были распущены на двухнедельные каникулы.

Школьникам и пенсионерам с 9 октября заблокируют бесплатные проездные. С 5 октября городские организации обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, за нарушение этого требования им пригрозили проверками и штрафами.

С 24 сентября в Москве выявляемость коронавируса стала превышать 1000 новых случаев в день. За минувшие сутки оперштаб выявил 3229 новых случаев COVID-19, за сутки до того - 4082.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 07 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Сергей Собянин

Новости по теме

Новости
Экологическая катастрофа на Камчатке

Материалы по Камчатке направлены в СК для возбуждения уголовного дела

Материалы по Камчатке направлены в СК для возбуждения уголовного дела
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 11 115 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 11 115 случаев коронавируса

Торги акциями "Совкомфлота" на Мосбирже начались с обвала котировок

Минобороны успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон"

Минобороны успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон"
Навальный попал в больницу

Омский токсиколог уточнил, когда Навальному давали атропин

РФПИ и ближневосточные фонды стали якорными инвесторами IPO "Совкомфлота"

"Яндекс.Драйв" запустил долгосрочную подписку на машины

В санатории Минобороны в Ялте прошла эвакуация из-за пожара

В санатории Минобороны в Ялте прошла эвакуация из-за пожара

Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Навальный попал в больницу

Правоохранительные органы РФ не нашли оснований для уголовного дела по случаю с Навальным

Правоохранительные органы РФ не нашли оснований для уголовного дела по случаю с Навальным
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');