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Заммэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заразился коронавирусом.

"Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые. Надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома", - сообщил Ликсутов журналистам.

В минувший четверг он вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в присутствии журналистов принимал участие в запуске 500-го в городе электробуса. При этом Собянин ранее сообщал, что привился от COVID-19.

Максим Ликсутов коронавирус

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