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В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Москве за сутки скончались 35 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу.

Пандемия коронавируса

Общее число жертв коронавируса в столице увеличилось с 5 560 до 5 595 человек.

Накануне оперштаб Москвы сообщал о смерти 30 пациентов с коронавирусом.

По данным на утро субботы, в российской столице выявлено 325 917 случаев заражения COVID-19, 260 433 человек вылечились от инфекции.

За минувшие сутки в российской столице было выявлено 4 105 новых случаев заражения коронавирусом.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия
Москва Коронавирус

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