Власти Москвы сочли "закрытие экономики" из-за COVID последним возможным шагом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что закрытие Москвы из-за ситуации с коронавирусом с точки зрения экономики – это нежелательный и последний шаг, который возможен.

"Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринять", - сказал Собянин в интервью Первому каналу в пятницу.

Мэр отметил, что "нужно учитывать все факторы и принимать оптимальное решение".

"На первом месте – здоровье людей, как его обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадало, умерло. Второй фактор – экономика. Мы должны сохранить рабочие места, зарплату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на социальное, и на психологическое здоровье людей, благосостояние", - сказал мэр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в случае роста заболеваемости коронавирусом в РФ правительственный штаб будет обсуждать новые меры.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России впервые с начала пандемии составил 12 126 новых случаев в 85 регионах.

Наиболее высокие показатели по-прежнему отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 3 701. За последние сутки в Москве жертвами инфекции стали 33 человека, 1 424 пациента выздоровели.