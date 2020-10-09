Минкультуры отрицает запрет на продажу билетов зрителям 65+

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры не запрещало подведомственным театрам продавать билеты зрителям старше 65 лет, заявила пресс-секретарь главы ведомства Анна Усачева.

"Это не соответствует действительности. Такого совещания не было, и никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало", - сказала она.

По словам Усачевой, министерство внесло изменения в существующие приказы на своем сайте, в соответствии с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина.

О совещании в Минкультуры, на котором обсуждался запрет продажи билетов в театры лицам 65+, сообщил телеграм-канал Baza. По его сведениям, ведомство попросило крупные билетные агентства не продавать билеты москвичам старше 65 лет, которым рекомендовано соблюдать домашний режим из-за угрозы распространения коронавируса, и предложило продавать билеты в театры только по паспорту.