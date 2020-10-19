Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 стартует в декабре-январе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В декабре-январе в столице планируется начать массовую вакцинацию от коронавируса, что станет окончательной победой над пандемией, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса. В декабре-январе начнем массовую вакцинацию населения", - написал мэр в своем блоге в понедельник.

"И это станет окончательной победой над пандемией", - отметил он. По словам мэра, он прекрасно понимает огромную усталость москвичей от того, с чем пришлось столкнуться в 2020 году.

"Но приуменьшать опасность и, тем более, делать вид, что ее не существует - это не выход. Сегодня, как никогда, необходимо быть максимально открытыми и честными. Только трезвая оценка ситуации позволит найти верное решение", - считает Собянин.

Он отметил, что "в конечном счете, мы делаем выбор не между плохим и хорошим". "Все решения - плохие. Выбирать приходится меньшее из двух зол. Но если сегодня ничего не делать, то завтра придется принимать более жесткие, более радикальные и более неприятные меры", - предупредил мэр.

По мнению Собянина, "в Москве удалось найти оптимальный путь, двигаясь по которому мы сможем защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи, а с другой стороны, - сможем не допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике и доходам людей".

"Взаимное доверие и совместные усилия всех жителей города - главное условие успеха", - подчеркнул мэр Москвы.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России. Кроме того, ее отдельно протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействовано 300 добровольцев. Как ожидается, препарата может быть зарегистрирован до конца года.