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Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ситуацию с коронавирусом в столице удалось стабилизировать, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

"У нас ситуация в городе спокойная, и тот прирост заболеваемости и индексы распространения (инфекции - ИФ) у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже в середине сентября", - сказала Андреева на заседании Мосгордумы в среду.

"По ситуации, которую мы сегодня фиксируем, мы можем сказать, что нам удалось ее стабилизировать", - отметила она. Андреева добавила, что количество госпитализированных в Москве остановилось на цифре 1,1-1,2 тыс. в день.

По словам главы московского Роспотребнадзора, ограничения, введенные в столице в связи с коронавирусом, оправдали себя.

Она добавила, что количество госпитализированных с коронавирусом школьников остается на одном уровне.

"Ребята не болеют сами, если они болеют, то болеют не тяжело. Количество госпитализаций в стационары у нас не изменилось. Если количество госпитализированных у нас в самом начале было в пределах ежедневно 5, 7, 10, 12 человек, то сегодня, если мы говорим о том, что был пик заболеваемости, то в течение 3,5 недель количество госпитализированных детей до 17 лет у нас осталось неизменно. Это количество у нас примерно от 12 до 20 человек", - отметила Андреева.

По ее словам, младшие школьники вообще не дали прироста. "А старшие школьники остаются на дистанционном обучении", - добавила она.

Как передал оперштаб накануне, 27 октября, в Москве суточный прирост новых случаев коронавируса составил 4 312. Позднее в тот же день штаб сообщил, что в столице за сутки умерли 75 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Этот показатель сравним со смертностью в начале июня.

Хроника 09 января – 28 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Елена Андреева Роспотребнадзор Москва Коронавирус

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