Суд продлил аресты счетов сотрудников ФБК и штабов Навального до 3 февраля

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Суд продлил аресты счетов сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и штабов российского оппозиционера Алексея Навального по делу о финансировании ФБК до начала февраля 2021 года, сообщили в фонде.

"Сегодня Басманный суд продлил аресты счетов сотрудников ФБК и штабов Навального по "делу ФБК" до 03.02.2021", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ФБК в пятницу.

"При этом уже год никто ничего не расследует, никакого обвинения до сих пор не предъявлено", - добавили в фонде.

В свою очередь пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш отрицает совершение сотрудниками ФБК и штабов преступления.

"Уголовное дело об "отмывании" длится уже полтора года, притом что "преступных средств", которые мы отмыли, нет, и самого преступления нет", - отмечает Ярмыш на своей странице в твиттере.

Дело о финансировании ФБК

3 августа 2019 года СКР открыл уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. За счет этих денег финансировалась деятельность ФБК.

Однако в итоге в материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", речь шла о сумме порядка 75,5 млн рублей. У ряда активистов заблокировали счета на 75 миллионов рублей.

12 сентября того же года СКР провел обыски в штабах Навального и у сотрудников ФБК примерно по 200 адресам.

16 сентября 2019 года сотрудники и волонтеры региональных штабов Навального подали апелляционные жалобы на решения Басманного суда Москвы, который по ходатайству следствия разрешил проведение у них обысков в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств через ФБК. В тот же день Басманный суд санкционировал новые обыски по делу.

15 октября этого же года сотрудники СКР проводили обыски по делу об отмывании денег в 15 городах по разным адресам штабов и сотрудников.

23 декабря 2019 года сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова принудительно отправили в армию на Новую Землю.

Некоммерческий "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.

9 сентября Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в реестр "иностранных агентов".