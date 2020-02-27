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Военные рассказали о службе менеджера ФБК на Новой Земле

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов, которого после обыска вывели из дома и переправили на срочную службу на Новой Земле, получил военно-учетную специальность - водитель-оператор заряжающей машины. Об этом сообщил представитель воинской части, где служит активист.

"Шаведдинов служит на Новой Земле в зенитно-ракетном дивизионе. Недавно он получил специальность водителя-оператора заряжающей машины, - сказал собеседник агентства. - У Шаведдинова все в порядке".

23 декабря 2019 года дома у Шаведдинова прошел обыск, а затем он перестал выходить на связь. На следующий день выяснилось, что его в принудительном порядке призвали на срочную службу и отправили на Новую Землю.

Перед этим менеджер ФБК судился с военкоматом за право на освобождение от призыва. Он добивался зачислении в запас, ссылаясь на нарушения при его медосвидетельствовании в призывной комиссии. Оказалось, что в день обыска и его задержания Мосгорсуд подтвердил решение Савеловского суда, который признал Шаведдинова годным к воинской службе.

Юристы ФБК жаловались в СКР на исчезновение сотрудника и на незаконные действия военкомата. По их словам, у Шаведдинова была отсрочка от призыва.

Заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев заявил, что, поскольку Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, "действие решения призывной комиссии было возобновлено".

26 февраля Мещанский суд Москвы признал действия военкомата по призыву Шаведдинова законными.

Руслан Шаведдинов ФБК Мосгорсуд Алексей Навальный Мещанский суд Новая Земля

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