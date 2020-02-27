Военные рассказали о службе менеджера ФБК на Новой Земле

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов, которого после обыска вывели из дома и переправили на срочную службу на Новой Земле, получил военно-учетную специальность - водитель-оператор заряжающей машины. Об этом сообщил представитель воинской части, где служит активист.

"Шаведдинов служит на Новой Земле в зенитно-ракетном дивизионе. Недавно он получил специальность водителя-оператора заряжающей машины, - сказал собеседник агентства. - У Шаведдинова все в порядке".

23 декабря 2019 года дома у Шаведдинова прошел обыск, а затем он перестал выходить на связь. На следующий день выяснилось, что его в принудительном порядке призвали на срочную службу и отправили на Новую Землю.

Перед этим менеджер ФБК судился с военкоматом за право на освобождение от призыва. Он добивался зачислении в запас, ссылаясь на нарушения при его медосвидетельствовании в призывной комиссии. Оказалось, что в день обыска и его задержания Мосгорсуд подтвердил решение Савеловского суда, который признал Шаведдинова годным к воинской службе.

Юристы ФБК жаловались в СКР на исчезновение сотрудника и на незаконные действия военкомата. По их словам, у Шаведдинова была отсрочка от призыва.

Заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев заявил, что, поскольку Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, "действие решения призывной комиссии было возобновлено".

26 февраля Мещанский суд Москвы признал действия военкомата по призыву Шаведдинова законными.