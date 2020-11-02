В Москве заметили снижение прироста числа госпитализаций больных COVID

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста новых выявленных случаев коронавируса и госпитализаций больных COVID-19 в Москве значительно замедлились, заявили "Интерфаксу" в понедельник в столичном оперштабе по контролю за инфекцией.

"Если две недели назад прирост за семь дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до -0,7% и 1,9% соответственно. То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 12,3% среди заболевших за последние сутки - дети, 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% - от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших - это люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сказал собеседник агентства.

По данным оперштаба на понедельник, в Москве за сутки количество выявленных случаев коронавируса составило 4 796. Накануне был 5 261 случай, 31 октября - 4 952.