В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил почти 18 260 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Четвертый день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ держится на уровне, превышающем 18 тысяч в сутки. Накануне количество новых случаев составило 18 665, в субботу, 31 октября, было 18 140, в пятницу, 30 октября, - 18 283 случая.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4 796. Накануне был 5 261 случай, 31 октября - 4 952. Количество выписанных за сутки в столице составило 3 241 человек, умерли 53 человека.

В целом по стране умерли за сутки 238 пациентов, выписаны 10 360 пациентов. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 655 тыс. 038 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли 28 473 человека, вылечились 1 млн 236 тыс. 033 человека. Лечение продолжают 390 532 человека.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 923 случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 556 - в Московской области, 389 - в Нижегородской области, 378 - в Архангельской области, 316 - в Ростовской области, 301 - в Воронежской области, 298 - в Красноярском крае, 279 - в Свердловской области, 240 - в Иркутской области, по 237 - в Бурятии и Забайкальском крае.

Кроме того, 232 случая выявлены в Коми, 229 - в Хабаровском крае, 227 - в Алтайском крае, по 210 - в Мурманской и Ульяновской областях, 209 - в Волгоградской области, 202 - в Приморском крае, 201 - в Омской области, 197 - в Кемеровской области, 196 - в Ставропольском крае, 195 - в Саратовской области, 193 - в Ханты-Мансийском АО, 191 - в Якутии, 189 - в Томской области, 185 - в Самарской области, по 184 - в Республике Алтай, Оренбургской области. Еще 182 случая - в Ямало-Ненецком АО, 179 - в Новосибирской области, 170 - в Челябинской области, 168 - в Пермском крае, 165 - в Кировской области, 164 - в Пензенской области, 162 - в Брянской области, 161 - в Крыму.

По 156 новых случаев выявлено в Тверской и Амурской областях, 155 - в Тюменской области, 147 - в Хакасии, 139 - в Ленинградской области, 133 - в Ярославской области, 132 - в Краснодарском крае, по 130 - в Курской и Орловской областях, 129 - в Тульской области, 126 - в Удмуртии, 125 - в Астраханской области, 123 - в Костромской области, по 119 - в Ивановской и Калужской областях, 117 - в Псковской области, 113 - в Карелии, по 111 - в Смоленской и Калининградской областях, 108 - в Белгородской области, 105 - в Сахалинской области, 104 - в Вологодской области, 100 - в Владимирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.