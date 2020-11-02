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В убийстве бизнесмена Маругова заподозрили сожителя его бывшей жены

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в убийстве гендиректора компании "Мясная империя" Владимира Маругова является сожителем бывшей жены убитого, он отрицает причастность к преступлению, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Он (задержанный - ИФ) выходец из Казахстана, находится в близких отношениях с бывшей супругой Маругова. Свою вину он отрицает", - сказал собеседник агентства, не уточнив имя задержанного.

Ранее представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий сообщила, что совместными усилиями СК и МВД задержан один из подозреваемых в убийстве Маругова. Продолжаются поиски его соучастника.

В ночь на понедельник двое неизвестных проникли в дом Маругова в подмосковной Истре, связали его и супругу, потребовали деньги, после чего застрелили Маругова из арбалета. Женщине удалось сбежать и сообщить о преступлении в полицию. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Полицейские нашли автомобиль подозреваемых. Представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила, что в ходе его осмотра обнаружены маски, перчатки, арбалет и стрелы.

Маругов - хозяин и генеральный директор ООО "Строй-проект", ООО "МПК "Мясная империя"", ООО "МПК "Озерецкие колбасы"", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска". За успешную карьеру он получил прозвище "Колбасный король".

Владимир Маругов

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