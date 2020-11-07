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Табачной компании грозит штраф за недостоверные данные по удаленке

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Табачную компанию "Международные услуги по маркетингу табака", которая входит в структуру "Бритиш Американ Табакко Россия", могут оштрафовать за предоставление недостоверных данных о переводе сотрудников на удаленку, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский журналистам в субботу.

Как он рассказал, сегодня ОАТИ вручило компании определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведения административного расследования.

По словам Поповского, будут запрошены дополнительные документы, и в случае выявления факта предоставления недостоверных данных о переводе сотрудников на удаленный режим работы, к организации будут применены административные меры.

Главный инспектор отметил, что компания за данное нарушение может быть оштрафована на сумму до 300 тыс. рублей.

Москва коронавирус

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