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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:53Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 51 млн

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 среды по московскому времени 51 395 233 случаев, увеличившись за сутки на 519 944, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро среды число умерших во всем мире от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 270 706 против 1 262 622 человек по состоянию на утро вторника, выздоровели более 33,4 млн.

В число стран с 5 млн и более заразившихся COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заражений и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 246 212 случаев заражения коронавирусом (+135 290 за сутки) и 239 628 летальных исходов (рост за сутки - 1 393), излечились почти 4 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 44 281 человека. Всего зафиксировано 8 636 011 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 512 до 127 571, поправились почти 8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 699 005 заразившихся, что на 23 973 человека больше, чем сутками ранее. Умерли 162 829 больных (рост - на 174), вылечились более 5,1 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 164,2. В США на 1 млн жителей скончался 741 человек, в Индии - 92, в Бразилии - 764.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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