Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:40Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 127 695+670 920

В Москве за сутки госпитализировали 1 426 пациентов с COVID-19

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки госпитализировано почти 1,5 тысячи человек с коронавирусом, количество госпитализированных незначительно увеличилось по сравнению с предыдущим сутками, сообщили "Интерфаксу" в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В РоссииВ России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.Читать подробнее

"В столице подтверждено 5 997 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 426 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 371 человек", - сказали в оперштабе.

Накануне в стационары столицы было госпитализировано 1 366 человек.

По словам собеседника агентства, 15,3% заболевших - дети, 43,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% - от 46 до 65 лет, еще 9% - от 66 до 79 лет, а 3,5% заразившихся - люди старше 80 лет.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 491 542 случая коронавируса, 354 705 человек вылечились от инфекции, умерло 7 573 человека.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

15
Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-1910 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.
Хроника 09 января – 12 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве отменили ноябрьские каникулы в школах

Больше 70 человек умерли в Москве от коронавируса

Пандемия коронавируса

Мэр Москвы допустил введение новых COVID-ограничений через 2-3 недели

Мэр Москвы допустил введение новых COVID-ограничений через 2-3 недели
Пандемия коронавируса

В Москве не будет елок и фестиваля "Путешествие в Рождество"

Запущено движение по участку ЦКАД в составе коридора из Европы в Китай

В музеях Москвы с пятницы приостановят выставки и групповые экскурсии

В музеях Москвы с пятницы приостановят выставки и групповые экскурсии

Ещё 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Пандемия коронавируса

Рестораны и клубы Москвы не будут работать в новогоднюю ночь

В "Шереметьево" задержали мужчину, угрожавшего совершить теракт

Пандемия коронавируса

Московским барам и кафе на два месяца запретят работать после 23 часов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');