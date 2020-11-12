В Москве за сутки госпитализировали 1 426 пациентов с COVID-19

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки госпитализировано почти 1,5 тысячи человек с коронавирусом, количество госпитализированных незначительно увеличилось по сравнению с предыдущим сутками, сообщили "Интерфаксу" в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В столице подтверждено 5 997 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 426 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 371 человек", - сказали в оперштабе.

Накануне в стационары столицы было госпитализировано 1 366 человек.

По словам собеседника агентства, 15,3% заболевших - дети, 43,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% - от 46 до 65 лет, еще 9% - от 66 до 79 лет, а 3,5% заразившихся - люди старше 80 лет.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 491 542 случая коронавируса, 354 705 человек вылечились от инфекции, умерло 7 573 человека.