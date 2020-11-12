В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.

По смертности вторые сутки подряд обновляется антирекорд

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ вновь увеличился и составил 21 608 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Умерли за сутки 439 пациентов, что является очередным антирекордом: в среду сообщалось о 432 умерших.

В минувшую среду количество новых случаев COVID-19 в РФ было ниже более чем на тысячу и составляло 19 851 случай, но до этого, с 6 ноября, было на уровне 20-21 тыс. случаев.

Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 997 случаев. В среду было выявлено 4 477 заболевших. Выздоровели еще 3 959 человек, умер 71 пациент.

По данным оперштаба, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 858 тыс. 568 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее количество скончавшихся за весь период составило 32 032, выписано за весь период 1 мл. 388 тыс. 168 человек, в том числе 18 811 - за последние сутки.

Лечение продолжают 438 368 человек.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 1 667 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 729 - в Московской области, 421 - в Нижегородской области, 340 - в Архангельской области, 329 - в Красноярском крае, 314 - в Свердловской области, 309 - в Воронежской области, 305 - в Ростовской области, 301 - в Карелии, 261 - в Хабаровском крае, 258 - в Иркутской области, 255 - в Забайкальском крае, 251 - в Мурманской области, 249 - в Коми, 236 - в Алтайском крае, 233 - в Бурятии.

Также 226 случаев зафиксированы в Омской области, 223 - в Волгоградской области, 220 - в Крыму, 218 - в Ульяновской области, 215 - в Приморском крае, 214 - в Якутии, по 212 - в Саратовской и Томской областях, 210 - в Ставропольском крае, 201 - в Пермском крае, 199 - в Ханты-Мансийском АО, по 197 - в Самарской и Челябинской областях, 194 - в Кировской области, 192 - в Ямало-Ненецком АО, 190 - в Оренбургской области, 185 - в Тверской области.

Кроме того, 183 случаев заражения зафиксированы в Кемеровской области, 178 - в Новосибирской области, 172 - в Хакасии, по 169 - в Ярославской и Амурской областях, 168 - в Ленинградской области, 165 - в Пензенской области, 158 - в Тюменской области, по 157 - в Белгородской и Брянской областях, 153 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.