Собянин сообщил о росте загрузки COVID-коек в Москве в полтора раза

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - За последние несколько недель в Москве загрузка инфекционных коек для COVID-19 выросла с 8000 до 12 000, сообщил "России 24" мэр города Сергей Собянин.

Он добавил, что в течение недели в больницы поступает больше пациентов, чем выписывается, динамика баланса госпитализированных и выписываемых пока отрицательная, "но не драматическая".

"По 300-400-500 коек, которые (дополнительно. - ИФ.) загружаются в течение недели. Много это или мало? Например, в той же Коммунарке, если брать плановую больничную систему и плановые койки - это 600. По большому счету мы добавляем еще одну Коммунарку. Конечно это серьезная нагрузка на наше здравоохранение. Но вот последние два дня мы выписываем больше, чем загружаем", - добавил мэр.

Будут ли в Москве вводить новые ограничения, будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации, продолжил Собянин. Днем ранее он допустил, что их введут через две-три недели.

Пока он выразил уверенность, что на следующей неделе продлит старшеклассникам дистанционное обучение. Пока оно действует до 22 ноября.

С 13 ноября московские студенты должны перейти на удаленку. По оценке мэра, это снизит загрузку общественного транспорта примерно на 300 000 пассажиров в сутки.

Мэр также не исключил, что в столице могут разрешить спортивные мероприятия при соблюдении противоэпидемических мер.