Собянин допустил, что в Москве могут разрешить спортивные мероприятия

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти, скорее всего, разрешат проведение в столице знаковых для страны спортивных мероприятий при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.

"Мы конечно смотрим на значимость этих мероприятий, если какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна. Должна быть создана атмосфера праздника. Такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований (по коронавирусу - ИФ)", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что заполнение трибун должно быть не более 25%.

"Список и заявки для организаций проанализируем и примем решения на ближайшие 1,5 месяца. Как минимум, чтобы организаторы знали, на какие соревнования можно зрителей приглашать, а на какие - нет. Сейчас такая работа департаментом спорта и регионального Роспотребнадзора проводится", - подчеркнул мэр.

Ранее в ноябре стало известно, что власти Москвы ввели новые коронавирусные ограничения. С 13 ноября по 15 января в столице приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий. Кроме того, в этот период проведение спортивных мероприятий с участием зрителей будет возможно только при согласовании с Департаментом спорта и столичного управлением Роспотребнадзора.