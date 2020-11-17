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Предложения о судьбе монорельса обсудят с москвичами

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В мэрии чиновники продолжают изучать вопрос, будет ли эффективной дальнейшая работа единственного монорельса Москвы, и готовят разные концепции. Затем эти идеи будут обсуждаться с москвичами, заявил в Мосгордуме первый замруководителя городского департамента транспорта Сергей Андрейкин.

"Сейчас проводится проработка вопроса дальнейшей работы монорельса с учетом пассажиропотока и особенностей дальнейшего его использования, - сказал он. - Вопрос дальнейшего использования монорельса обсудим с жителями".

Окончательное решение еще не принято.

Единственная в Москве линия монорельса была запущена в ноябре 2004 года в Северо-Восточном административном округе. Она соединяет станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ", ее длина - около пяти километров. С начала 2017 года монорельс работает в "туристическом режиме". Летом 2018 года стало известно, что в мэрии задумались о технико-экономическом обосновании реконструкции линии.

В августе 2020 года в дептрансе заявили, что пассажиропоток монорельса с 2015 года снизился с 4,7 млн пассажиров до 1,5 млн в 2019 году, а загрузка в час пик не превышает 10-12%. При слабом спросе линия убыточна: "Затраты в размере 800 млн рублей в год при 39 постоянных пассажирах". Линии нужен капитальный ремонт, на это потребуется до 9,5 млрд рублей.

В связи с этим в сентябре в Москве запустили интернет-голосование о судьбе проекта.

Москва Дептранс Тимирязевская ВДНХ Сергей Андрейкин Мосгордума

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