В метро Москвы выпустили билеты с дизайном в честь доноров плазмы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Новые билеты "Единый" приглашают москвичей стать донорами плазмы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Москвичи могут приобрести проездные "Единый", посвященные донорам плазмы. Тематическая серия "Доноры надежды" выпущена тиражом 400 тысяч экземпляров. С помощью таких билетов "Единый" мы еще раз хотим напомнить о важности донорства и пригласить москвичей, переболевших COVID-19, сдать плазму", - сообщили в депздраве.

В пресс-службе напомнили, что в столице открылось три дополнительных пункта сдачи, теперь их семь.

Проект "Доноры надежды" призван привлечь внимание к донорству плазмы с антителами к коронавирусу.

Благодаря переливанию плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ снижается почти в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%. Плазма с антителами к коронавирусу применяется в качестве дополнительной терапии для больных пациентов, находящихся в среднетяжелом и тяжелом состоянии, сказали в департаменте.

Ранее в воскресенье оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 24 581 случай. В частности, в Москве за сутки выявлено 6 575 новых случаев коронавируса.