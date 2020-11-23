Путин пока не планирует встречаться с Собяниным из-за ситуации с COVID

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В графике президента пока нет встреч с Сергеем Собяниным, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, но заметил, что Владимир Путин постоянно контактирует с мэром Москвы.

"Нет, пока в ближайшее время не планируется", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, планирует ли президент проводить встречи с Собяниным в свете развития ситуации с коронавирусом.

При этом он сказал: "С другой стороны, поскольку Сергей Семенович (Собянин) возглавляет одно из подразделений штаба (по борьбе с коронавирусом - ИФ) при правительстве и работает, собственно, с регионами, то, конечно, он находится в постоянном контакте с президентом. Это же не значит, что, если нет встречи, то они не общаются, идет постоянное общение, ежедневное".

По информации федерального оперштаба на понедельник, за последние сутки в РФ было зарегистрировано 25 173 новых случая COVID-19. Это новый абсолютный максимум с начала распространения вируса в стране. По-прежнему наиболее высокие показатели среди всех городов РФ фиксируются в Москве. Суточный коронавирусный прирост в столице составил 6866 случаев.