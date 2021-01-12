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Рестораны Москвы оценили потери из-за запрета корпоративов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Из-за запрета московскому общепиту работать с 23 вечера до 6 утра, в городских кафе и ресторанах не состоялось 80% новогодних корпоративов. Рестораторы оценили падение выручки за два месяца ограничений в пределах от 20% до 60%.

Пандемия коронавируса

Из-за запрета корпоративы в ресторанах почти не проводились, поскольку люди не были готовы заканчивать их в 11 часов вечера, заявил "Интерфаксу" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

"Примерно 80% корпоративов не было от той цифры, которая ожидалась", - сказал он. Падение выручки столичных ресторанов за два месяца ограничений он оценил в 50%-60%.

По словам Миронова, ночные клубы Москвы, работающие легально и соблюдающие введенные властями ограничения, понесли абсолютные потери в выручке.

В банкетных залах также не состоялось 80% ожидаемых новогодних корпоративов. Потеря их выручки составляет 80%, так они занимаются только проведением корпоративов, добавил ресторатор.

Владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук сообщает "Интерфаксу", что падение выручки ресторанов составляет от 20% до 50% от всего товарооборота. В частности, рестораны, которые раньше работали круглосуточно или до 2 часов ночи потеряли 50% выручки в годовом измерении.

В декабре 2020 года в ресторанах холдинга вдвое меньше корпоративов, чем годом ранее. В январе 2021 года падение выручки ресторанов, находящихся в торговых центрах, составило 20%. Рестораны, которые расположены в спальных районах и центре Москвы, потерпели убытки от 30% до 40%.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил общепиту с 13 ноября по 15 января принимать посетителей по ночам и проводить мероприятия.

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