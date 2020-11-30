К системе QR-кодов в Москве подключились почти 10 тыс. организаций

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - К системе QR-кодов для посетителей и сотрудников предприятий в настоящее время подключились почти в 10 тыс. местах, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк "Интерфаксу" в понедельник.

"На сегодняшний день QR-коды используются в 9 667 точках, среди которых есть сети фастфудов и сетевые продовольственные магазины", - сказал он.

Немерюк при это вновь отметил, что ограничивать работу фудкортов в торгово-развлекательных центрах в Москве не планируется, но отдельные из них могут быть привлечены к ответственности за нарушения установленных норм, в том числе направленных на борьбу с распространением COVID-19.

Система QR-кодов была внедрена с 19 октября в ночных развлекательных заведениях столицы. С 13 ноября запрещена работа кафе, клубов и ресторанов с 23:00 до 06:00, а система QR-кодов стала носить рекомендательный характер для всех организаций, принимающих посетителей в своих помещениях. Такая система, в частности, была внедрена в органах власти Москвы.