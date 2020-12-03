Более 1600 человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - За последние стуки в Москве число госпитализированных с COVID-19 вновь превысило 1600, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в четверг.

"В Москве за сутки подтверждено 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за последние сутки госпитализировано 1606 пациентов с COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах находится 451 человек", - говорится в сообщении.

При этом общее число выявленных случаев коронавируса в Москве составило 625 189.

По данным штаба, за сутки в столице вылечились от коронавируса 6849 человек, общее число выздоровевших достигло 471 833.

В среду, 2 декабря, вечером сообщалось, что за сутки в городе скончались 73 пациента, общее число жертв инфекции достигло 9126.