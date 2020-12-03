Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:09Заразились
на 03.12В России 2 375 546+28 145В мире 64 508 175+669 152

Более 1600 человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - За последние стуки в Москве число госпитализированных с COVID-19 вновь превысило 1600, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в четверг.

"В Москве за сутки подтверждено 7750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за последние сутки госпитализировано 1606 пациентов с COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах находится 451 человек", - говорится в сообщении.

При этом общее число выявленных случаев коронавируса в Москве составило 625 189.

По данным штаба, за сутки в столице вылечились от коронавируса 6849 человек, общее число выздоровевших достигло 471 833.

В среду, 2 декабря, вечером сообщалось, что за сутки в городе скончались 73 пациента, общее число жертв инфекции достигло 9126.

Хроника коронавируса. Декабрь.

7
Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.
Хроника 09 января – 03 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Источник назвал курильщика возможным виновником пожара в больнице в Москве

Два человека погибли на пожаре в центре Москвы

Следователь стал подозреваемым по делу о поджоге отдела СК

Face ID для оплаты проезда в метро Москвы появится в следующем году

Face ID для оплаты проезда в метро Москвы появится в следующем году
Пандемия коронавируса

В Москве дистанционку для школьников продлили до конца второй четверти

Реанимационный блок открыли в COVID-госпитале на ВДНХ

Еще 75 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Поезд МЦД сбил насмерть пешехода под Подольском

Поезд МЦД сбил насмерть пешехода под Подольском

Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении на выходных

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');