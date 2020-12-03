В России за сутки выявлены рекордные 28,1 тыс. заболевших COVID-19

Фото: Reuters

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Суточный COVID-прирост в России составил 28 145, сообщает оперштаб. Это новый антирекорд этой пандемии.

Скончались за сутки 554 человека с коронавирусом. Общее число жертв коронавируса достигло 41 607.

Выписаны за сутки 29 502 пациента, за всю пандемию выздоровел 1 млн 859 851 человек. Суточный показатель выздоровления также стал рекордным, он на 1 307 превысил COVID-прирост.

Подобная ситуация наблюдается как в РФ в целом, так и в Москве: в столице выздоровели 6 849 человек, зарегистрировано 7 750 новых случаев COVID-19 за сутки и 73 смерти.

Всего новые зараженные фиксировались в 85 регионах. Так 3 692 пришлось на Петербург, 1 193 - на Московскую область. Еще 481 - в Нижегородской области, 472 - в Карелии, 399 - в Архангельской области, 382 - в Свердловской области, 359 - в Вологодской области, 353 - в Воронежской области, 338 - в Хабаровском крае, 337 - в Ростовской области, 333 - в Красноярском крае, 307 - в Пермском крае. В остальных субъектах менее 300 заболевших за сутки.

Общее число выявленных эпизодов инфицирования в РФ выросло до 2 млн 375 546. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 474 088.