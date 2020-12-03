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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:05Заразились
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В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Еще 77 человек с диагнозом пневмония и положительными результатами тестов на коронавирус COVID-19 скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю за коронавирусом в четверг.

Пандемия коронавируса

"Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 9 126 до 9 203 человек.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 73 человека.

По данным на утро четверга, в российской столице выявлено 625 189 случаев заражения COVID-19, 471 833 человека выздоровели. За последние сутки в Москве зарегистрировано 7 750 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы за этот период более 1 600 человек с COVID-19.

Между тем 3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что массовая вакцинация от COVID-19 в столице начнется с 4 декабря. В этот день откроется электронная запись на прививки для работников образования, здравоохранения, городских социальных служб. По мере поступления больших партий вакцины этот перечень будет расширяться.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-192 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19
Москва Коронавирус

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