В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Еще 77 человек с диагнозом пневмония и положительными результатами тестов на коронавирус COVID-19 скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю за коронавирусом в четверг.

"Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 9 126 до 9 203 человек.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 73 человека.

По данным на утро четверга, в российской столице выявлено 625 189 случаев заражения COVID-19, 471 833 человека выздоровели. За последние сутки в Москве зарегистрировано 7 750 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы за этот период более 1 600 человек с COVID-19.

Между тем 3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что массовая вакцинация от COVID-19 в столице начнется с 4 декабря. В этот день откроется электронная запись на прививки для работников образования, здравоохранения, городских социальных служб. По мере поступления больших партий вакцины этот перечень будет расширяться.