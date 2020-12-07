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В Москве откроют мемориальную доску Лужкову

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Москве 10 декабря откроют мемориальную доску бывшему мэру города Юрию Лужкову. Церемония пройдет в годовщину со дня его смерти, отметили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Доску работы скульптора Игоря Бурганова и архитектора Игоря Воскресенского установят на доме 48 по 3-й Тверской-Ямской, где Лужков жил.

Юрий Лужков руководил Москвой больше 18 лет. Президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку после летних пожаров 2010 года с формулировкой "в связи с утратой доверия". Бывший мэр умер 10 декабря 2019 года в Мюнхене после операции на сердце. Похоронили его на Новодевичьем кладбище в Москве.

В феврале 2020 года президент Владимир Путин подписал указ с рекомендациями увековечить память Лужкова с учетом его вклда "в становление российской государственности и развитие Москвы". Он посоветовал установить мемориальную доску на доме, где жил Лужков, и присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы.

Комментируя этот указ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что доверие Лужкову восстановлено, и открещиваться от его наследия было бы неразумно.

Умер Юрий Лужков

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Мэр Москвы Юрий Лужков вешает скворечник во время традиционного городского субботника в Тропаревском лесопарке. 2006 год.Юрий Лужков на своей ферме в Озерском районе. 2017 год.Теннисистка Елена Дементьева, мэр Москвы Юрий Лужков и американская теннисистка Серена Уильямс (слева направо) во время церемонии награждения после финального матча турнира Кубка Кремля по теннису. 2007 год.Юрий Лужков и Дед Мороз, прибывший в столицу из Великого Устюга, во время торжественной встречи на Манежной площади. 2005 год.Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии открытия станции московского метрополитена "Аннино" в Южном Чертаново. 2001 год.Мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга Елена Батурина во время состязаний по различным видам конного спорта на приз мэрии Москвы. 1999 год.Юрий Лужков принимает Майкла Джексона в столичной мэрии. 1996 год.Юрий Никулин и мэр Москвы Юрий Лужков во время вечера, посвященного 75-летию артиста в цирке на Цветном бульваре. 1996 год.Мэр столицы на выездном расширенном заседании Правительства Москвы по вопросам развития российской рекламной индустрии. 1994 год.Мэр Москвы представляет королеве Великобритании Елизавете II макет нового здания британского посольства. 1994 год.Борис Ельцин и Юрий Лужков во время открытия праздника у Моссовета. 1993 год.Юрий Лужков во время игры в футбол. 1992 год.
Мэр Москвы Юрий Лужков вешает скворечник во время традиционного городского субботника в Тропаревском лесопарке. 2006 год.
Юрий Лужков Москва Владимир Путин

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