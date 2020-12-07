В Москве откроют мемориальную доску Лужкову

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Москве 10 декабря откроют мемориальную доску бывшему мэру города Юрию Лужкову. Церемония пройдет в годовщину со дня его смерти, отметили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Доску работы скульптора Игоря Бурганова и архитектора Игоря Воскресенского установят на доме 48 по 3-й Тверской-Ямской, где Лужков жил.

Юрий Лужков руководил Москвой больше 18 лет. Президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку после летних пожаров 2010 года с формулировкой "в связи с утратой доверия". Бывший мэр умер 10 декабря 2019 года в Мюнхене после операции на сердце. Похоронили его на Новодевичьем кладбище в Москве.

В феврале 2020 года президент Владимир Путин подписал указ с рекомендациями увековечить память Лужкова с учетом его вклда "в становление российской государственности и развитие Москвы". Он посоветовал установить мемориальную доску на доме, где жил Лужков, и присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы.

Комментируя этот указ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что доверие Лужкову восстановлено, и открещиваться от его наследия было бы неразумно.