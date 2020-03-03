В Москве установят мемориальную доску Лужкову

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы решило установить мемориальную доску бывшему мэру Юрию Лужкову на доме, где он жил, по адресу 3-я Тверская-Ямская, дом 48. Об этом сообщили в пресс-службе горадминстрации.

Ранее соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он поручил увековечить в городе память бывшего мэра с учетом его вклада "в становление российской государственности и развитие Москвы".

В частности, он посоветовал установить мемориальную доску на доме, где жил градоначальник, и присвоить его имя городскому университету управления правительства Москвы.

Лужков руководил Москвой больше 18 лет. В сентябре 2010 года его отправил в отставку тогдашний президент Дмитрий Медведев с формулировкой "в связи с утратой доверия". С тех пор он политикой не занимался.

Он умер 10 декабря в Мюнхене после операции. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. На прощании с ним Путин назвал его "крепким хозяйственником, а также "очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 февраля заявил журналистам, что доверие Лужкову восстановлено, и открещиваться от его наследия было бы неразумно.