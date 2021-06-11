В магазинах "Дикси" в Москве выявили нарушения антиковидных мер

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В столице в пятницу проведено 80 проверочных мероприятий, были опечатаны четыре предприятия, также в 22 магазинах сети "Дикси" выявлен ряд нарушений противоэпидемического режима, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства 11 июня проверили 37 магазинов "Дикси" АО "Дикси Юг". "Из них с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований работало 22 магазина", - говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.

В ходе проверки были выявлены нарушения режима социального дистанцирования, масочного режима, несоблюдение термометрии, отсутствие необходимого уровня дезинфекции помещений и контактных поверхностей.

По фактам выявленных нарушений составлено 23 административных протокола, 22 против юрлица и один - против должностного лица, в том числе за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлен протокол о временном запрете деятельности магазина "Дикси" в поселке Мосрентген, материалы по которому направлены в суд.

Кроме того, Роспотребнадзор Москвы провел 82 проверочных мероприятия за 11 июня, в ходе которых были обнаружены нарушения на 28 объектах, среди которых две кальянных, предприятия торговли и общественного питания, четыре предприятия были опечатаны в соответствии с административным протоколом.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве, отметили в ведомстве.