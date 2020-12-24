Умерла девушка, в которую выстрелили из пистолета на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Медики не смогли спасти жизнь 30-летней москвичке, которая получила тяжелые ранения вечером в среду у подъезда жилого дома на Профсоюзной улице, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Женщина была экстренно госпитализирована с огнестрельными ранениями лица в одну из городских больниц, она скончалась после полуночи", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что вечером в среду, 23 декабря, неизвестный мужчина у подъезда жилого дома, расположенного по адресу: ул. Профсоюзная, дом 58/32, несколько раз выстрелил в лицо 30-летней москвичке, после чего скрылся.

Ранее в пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину, ранившего из пистолета девушку в Москве. По данным ведомства, в 22:50 23 декабря поступил сигнал, что около одного из домов на Профсоюзной улице неизвестный выстрелил из пистолета в девушку 1990 года рождения, которая подходила к своему подъезду с двумя подругами, после чего скрылся.