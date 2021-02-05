Задержаны подозреваемые в убийстве девушки-хореографа в Москве

Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Задержаны пять человек, подозреваемых в убийстве девушки-хореографа в декабре прошлого года на юго-западе Москвы, сообщает в пятницу Главное следственное управление СКР по Москве.

Вычислить подозреваемых удалось, в частности, по следам на выброшенном орудии убийства, отмечают в СКР

Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве по найму (пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о незаконном оборотое оружия (ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, вечером 23 декабря 2020 года у жилого дома на улице Профсоюзной мужчина не менее двух раз выстрелил в молодую женщину. Она была госпитализирована и позднее умерла.

Как сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", погибшая - 30-летняя танцовщица и хореограф Наталья Пронина, а ее убийство заказала психолог, приревновавшая ее к мужчине. Женщина пообещала знакомому 200 тысяч рублей и машину за организацию убийства, а тот нанял уроженца Чечни и передал ему оружие.

Предполагаемый убийца выбросил оружие и на машине уехал на Северный Кавказ. По данным издания, он оказался среди задержанных.