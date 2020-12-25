Московский клуб Adrenaline Stadium закрыли на месяц за COVID-нарушения

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы в пятницу постановил приостановить работу клуба Adrenaline Stadium на 30 суток за невыполнение мер по профилактике коронавируса, сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора.

"Суд постановил признать ООО "Национальная концертная компания" (администрация клуба - ИФ), осуществляющую деятельность по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17, виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток с момента фактического приостановления деятельности", - говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора проверили Adrenaline Stadium по факту невыполнения мер по профилактике распространения СOVID-19 во время концерта Валерия Кипелова 4 декабря. "Как видно на видео и фото, размещенных в интернете, при проведении концерта у большинства зрителей в условиях длительного пребывания в закрытом помещении отсутствовали маски, социальная дистанция не соблюдалась", - отмечает ведомство.

По результатам административного расследования 7 декабря клуб был опечатан. Таким образом, он может быть открыт не ранее 6 января.

По этим нарушениям были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Главный вход в помещения концертного зала и вход для ВИП зрителей были опечатаны до решения суда. Однако при контрольной проверке 12 декабря обнаружилось, что наложенные на эти входы печати нарушены. Информация об этом была направлена начальнику УВД по Северному административному округу Москвы для возбуждения административного дела в отношении людей, нарушивших печати.

Ранее Московский клуб Adrenaline Stadium сообщал о готовности провести запланированные на декабрь мероприятия. Организаторы обещали примять дополнительные меры против коронавируса. Ожидалось, что в клубе пройдут концерты группы "Сплин" 27 декабря и группы The Hatters 30 декабря.