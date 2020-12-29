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Декан факультета РАНХиГС помещена под домашний арест до 21 февраля

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест до 21 февраля декана факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлану Ларину. Ее обвиняют в мошенническом хищении бюджетных средств (ч. 4 ст.159 УК). Об этом сообщила пресс-секретарь суда Дарья Размахова.

Ранее во вторник Центр общественных связей объявил, что спецслужба выявила в академии преступную схему с участием преподавателей и администраторов, которые расхищали бюджетные средства. По версии следствия, они за взятки необоснованно начисляли подчиненным надбавки к зарплате. Нарушения были выявлены при взаимодействии с руководством вуза.

В ФСБ также сообщили о задержании одного из фигурантов дела с поличным при получении денег от подчиненных. Его имя или общее число фигурантов в ЦОС не назвали.

"В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки)", - заявили в спецслужбе

РАНХиГС Светлана Ларина Лефортовский суд ФСБ

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