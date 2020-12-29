ФСБ выявила мошенничество с зарплатами со стороны сотрудников РАНХиГС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ выявила преступную схему ряда сотрудников и преподавателей Российской академии народного хозяйства при президенте РФ, совершавших хищения бюджетных средств. Возбуждено дело о мошенничестве.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал Института государственной службы и управления РАНХиГС "организовал преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы".

Отмечается, что ФСБ обнаружила правонарушение во взаимодействии с руководством ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации".

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество), в рамках которого один из фигурантов был задержан с поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников ВУЗа.

"В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки)", - заявили в спецслужбе, добавив, что ВУЗ оказывает полное содействие расследованию.

В ФСБ не раскрыли других деталей уголовного дела, а также личности и количество его фигурантов.