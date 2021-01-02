В Москве с января повысили минимальные пенсии и соцвыплаты

Фото: Андрей Гордеев, Ведомости/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Москве все социальные выплаты и минимальная пенсия с учетом городской надбавки увеличены на 3,7% с 1 января. Соответствующие постановления правительства Москвы ранее подписал мэр города Сергей Собянин.

Так, неработающие пенсионеры, живущие в Москве не менее 10 лет, с января теперь будут получать не менее 20 222 рублей в месяц вместо прежних 19 500 рублей.

При этом пенсионеры, живущие в Москве менее 10 лет, в соответствии с городским законом, с 1 января будут получать не менее 13 496 рублей. В 2020 году минимальный размер пенсии для них составлял 12 578 рублей.

Согласно постановлениям правительства Москвы, на 3,7% увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат малообеспеченным семьям с детьми (262 тыс. детей), многодетным семьям (420 тыс. детей), семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет (35,5 тыс. получателей), ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы (свыше 42 тыс. человек), труженикам тыла (35 тыс. человек), ветеранам труда (830 тыс. человек), реабилитированным гражданам (свыше 10,5 тыс. человек).

Также на 3,7% увеличена единовременная выплата Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям социалистического труда, Героям труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни и долгожителям в возрасте 101 года и старше.

С 1 января 2021 года ежемесячное вознаграждение приемным родителям составляет 17 318 рублей за приёмного ребенка и 29 441 рубль за ребёнка-инвалида (28 390 рублей - в 2020 году).

Кроме того, с 1 января 2021 года в столице официально введена новая льготная категория граждан "дети войны" - москвичи, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Размер ежемесячной выплаты "детям войны" составит 1 643 рубля. Эту выплату получат 71,5 тысячи человек.

Также в 2021 году будут произведены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиям и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции и другим.