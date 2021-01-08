В домах москвичей повысят температуру из-за грядущих морозов

На Рижской эстакаде в Москве. Архивное фото Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

Как он рассказал журналистам, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные морозы, поэтому было принято решение "скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения".

Бирюков уточнил, что процедура корректировки температуры началась с пятницы.

Он добавил, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на воскресенье в Москве подморозит до минус 11, на понедельник - до минус 16, на вторник - до минус 19 градусов.