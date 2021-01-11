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В Москве к выходным похолодает до -20 градусов

В Москве к выходным похолодает до -20 градусов
Иней на Останкинской телебашне в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сибирские морозы преодолели Урал и распространяются на территорию Европейской России, холодные воздушные массы перемещаются и на территорию Московской области, сообщает Гидрометцентр РФ.

"Показания термометров в течение недели продолжат понижаться. В середине недели усиление морозов лишь немного замедлит южный циклон, с которым будут связаны снегопады и метели. Однако из-за усиления ветра погода может ощущаться даже более холодной. В пятницу и субботу температура вновь будет понижаться. Отрицательное отклонение от климатической нормы... составит 6-7 градусов", - говорится на сайте погодного ведомства.

Так, по данным синоптиков, в понедельник, 11 января, ожидается местами небольшой снег. Максимальная температура в Москве -10...-8 градусов, по области -13...-8 градусов, ветер слабый, гололедица.

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Во вторник, 12 января, местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве будет -15...-13 градусов, по области -18...-13 градусов, ветер слабый. Днем в Москве ожидается -12...-10 градусов, по области -15...-10 градусов, ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами гололедица.

В среду, 13 января, местами пройдет небольшой снег, можно ожидать гололедицу. Ночью в Москве похолодает до -16...-14 градусов, по области -19...-14 градусов, местами до -24 градусов. Днем в Москве ожидается -14...-12 градусов, по области -16...-11 градусов. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. местами гололедица.

В четверг, 14 января, ожидается снег, по области - местами сильный, с метелью. Ночью в Москве будет -18...-16 градусов, по области -20...-15 градусов. Днем в Москве -14...-12 градусов, по области -16...-11 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, гололедица.

В пятницу, 15 января, временами будет идти снег, ночью ожидается -22..-17 градусов, днем -19...-14 градусов, ветер северный 4-9 м/с.

В субботу, 16 января, местами пройдет небольшой снег, ночью похолодает до -24...-19 градусов, днем будет -20...-15 градусов, ветер северный 4-9 м/с, прогнозируют синоптики.

Москва

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