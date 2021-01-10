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Мэрия Москвы не согласовала шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы не согласовала шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, которые были убиты 19 января 2009 года в столице, сообщают активисты "Комитета 19 января".

"В этом году власти Москвы не согласовали антифашистское шествие, сославшись на ограничения, связанные с коронавирусом. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы предупредил организаторов и участников шествия об ответственности в случае его проведения", - сообщил "Интерфаксу" один из представителей "Комитета 19 января" в воскресенье.

По его словам, вместо шествия пройдет возложение цветов к дому 1 на улице Пречистенка, где 12 лет назад были убиты Маркелов и Бабурова.

Официальным комментарием столичных властей "Интерфакс" пока не располагает.

Адвокат Маркелов и журналистка "Новой газеты" Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве у станции метро "Кропоткинская".

6 мая 2011 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению радикального националиста Никиту Тихонова, признанного виновным в убийстве. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная виновной в соучастии, получила 18 лет колонии.

Москва Анастасия Бабурова Станислав Маркелов

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