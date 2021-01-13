"Россети" подготовились к усилению морозов на Урале и в Прикамье

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края ввело режим повышенной готовности в региональных подразделениях компании из-за усиления морозов. В пресс-службе "Россети Урал" уточнили, что там прогнозируют похолодание до минус 35-40 градусов.

За работой оборудования филиалов "Россети Урал" и "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС Урала введен особый контроль, аварийные бригады дооснащены, на складах сделаны запасы на случай ремонтов.

В случае необходимости к ликвидации последствий непогоды и оперативному восстановлению электроснабжения готовы приступить 1052 аварийные бригады, 5952 человек производственного персонала, 2648 единиц спецтехники. Также энергетики в нештатных ситуациях для обеспечения резервного питания социально значимых объектов готовы задействовать 78 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 10 МВт.

В энергокомпаниях ведется постоянный мониторинг ситуации. Вся информация в режиме онлайн каждый час поступает в оперативно-ситуационный центр компании.

"Россети Урал" - единая операционная компания уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.