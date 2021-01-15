Москву снова заметет

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Синоптики предсказали новый снегопад в Москве. Его принесет очередной южный циклон, сообщил сайт "Метеоновости".

Ожидается, что снег начнет падать в полночь, а наиболее интенсивным снегопад будет днем в субботу при температуре минус 15-19 градусов.

За сутки 16 января на город может выпасть от четырех до восьми сантиметров снега.

Сильный снегопад обрушился на столицу в ночь на четверг. За несколько часов высота снежного покрова в городе выросла с 24 до 34 сантиметров.

Гидрометцентр предупреждал, что аномальные морозы продержатся в столичном регионе до начала следующей недели. Отклонение температуры от климатической нормы января составит от 4 до 10 градусов.