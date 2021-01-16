Батареи в квартирах москвичей включили на максимум из-за морозов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Московские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за морозов, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.

Он напомнил, что в столичный регион пришли сильные морозы, поэтому городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. "В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов", - сказал он.

Бирюков подчеркнул, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Городские службы заранее получают прогноз синоптиков, на основании которого принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления.

При этом быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения невозможно.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе местами может опуститься ниже минус 25 градусов.