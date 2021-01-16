Москвичей предупредили о метели с порывистым ветром

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупредил москвичей о непогоде в субботу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 16 января в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, снежные заносы и гололедица. По ее данным, в дневные часы местами возможно усиление северного ветра порывами до 15 м/с.

Спасатели рекомендовали снижать скорость при управлении транспортом и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.