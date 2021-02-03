СЖР обратился в МВД в связи с задержаниями журналистов в Москве

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России (СЖР) следит за ситуацией с задержаниями журналистов в центре Москвы во время работы на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, по некоторым из них обращается в МВД, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Мы мониторим ситуацию, получаем видео с места событий. По нескольким случаям связываемся с руководством ГУ МВД Москвы", - сказал Соловьев.

Он вновь подчеркнул, что недопустимо задерживать журналистов во время их работы, если у них при себе есть все необходимые документы и отличительные знаки.

По его словам, утром СЖР подведет итог.

Ранее издание The Bell сообщало о задержании своих журналистов во время стихийной несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве.

"Задержаны журналисты The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанюк. А также журналист "Важных историй" Екатерина Аренина",- говорится в сообщении.

Сообщение сопровождается фото из автобуса полиции.

Кроме того, на видео с места событий запечатлен момент, когда сотрудник ОМОН бьёт корреспондента в жилете "Пресса" Фёдора Худокормова из издания Real View по голове. По словам корреспондента, он намерен зафиксировать ушиб головы в травмпункте и обратиться в полицию.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов по этому вопросу.

2 февраля Симоновский суд Москвы изменил по ходатайству УФСИН Москвы условное наказание Навальному по делу "Ив Роше" на реальное в 3,5 года в колонии общего режима.