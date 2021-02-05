До 7 см снега выпало в Москве за неполные сутки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В столице выпало 5-7 см осадков днем в четверг и в ночь на пятницу, на территории Новой Москвы - 7-9 см, сообщил в пятницу сайт "Метеоновости".

"Прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 7 см", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, ночью наиболее интенсивный снег шел в Восточном и Юго-восточном административных округах Москвы.

Высота снежного покрова на ВДНХ достигла 33 см, в районе МГУ - 42 см, в Измайлове - 48 см.

В Подмосковье на 6-7 см подросли сугробы в Серпухове, Кашире и Коломне.

"В ближайшие дни существенных осадков не ожидается, при низкой температуре воздуха высота снежного покрова может уменьшиться только за счет его уплотнения", - пишут "Метеоновости".