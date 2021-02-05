Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:53Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 854 731+462 863

До 7 см снега выпало в Москве за неполные сутки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В столице выпало 5-7 см осадков днем в четверг и в ночь на пятницу, на территории Новой Москвы - 7-9 см, сообщил в пятницу сайт "Метеоновости".

"Прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 7 см", - говорится в сообщении.

МоскваВ Москве и области к выходным похолодаетЧитать подробнее

По информации синоптиков, ночью наиболее интенсивный снег шел в Восточном и Юго-восточном административных округах Москвы.

Высота снежного покрова на ВДНХ достигла 33 см, в районе МГУ - 42 см, в Измайлове - 48 см.

В Подмосковье на 6-7 см подросли сугробы в Серпухове, Кашире и Коломне.

"В ближайшие дни существенных осадков не ожидается, при низкой температуре воздуха высота снежного покрова может уменьшиться только за счет его уплотнения", - пишут "Метеоновости".

Москва

Новости по теме

Новости

Риелторы отметили падение спроса на аренду жилья в Москве на 15% за год

В Москве арестовали обвиняемого в поджоге машины Росгвардии

В Москве арестовали обвиняемого в поджоге машины Росгвардии

В суде усилили меры безопасности перед заседанием по делу Навального о клевете

В суде усилили меры безопасности перед заседанием по делу Навального о клевете
Пандемия коронавируса

Мэр Москвы сообщил о возможной отмене основных ограничений к маю

Собянин счел, что рано отменять ограничения на массовые мероприятия

Собянин счел, что рано отменять ограничения на массовые мероприятия

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В центре Москвы в квартире нашли снаряд времен войны

Москалькова опровергла перевод задержанных на протестах в Москве в другие регионы

Москалькова опровергла перевод задержанных на протестах в Москве в другие регионы

Очередной сильный снегопад надвигается на Москву

Соболь обвинили в подстрекательстве к нарушению санэпидправил

Соболь обвинили в подстрекательстве к нарушению санэпидправил
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');