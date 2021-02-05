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Батареи в домах москвичей включат на максимум из-за грядущих морозов

В столице, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни подморозит до минус 27 градусов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящих сильных морозов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в пятницу.

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"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается резкое понижение температуры: в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 27 градусов", - рассказал Бирюков.

По его словам, энергетики приступили к поэтапному повышению температуры в системе теплоснабжения, чтобы в период сильных морозов довести ее до максимального значения.

Заммэра пояснил, что корректировка температуры всегда производится поэтапно, это не одномоментное действие. "Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения. Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - добавил Бирюков.

Петр Бирюков Москва

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