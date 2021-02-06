"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве с 7 февраля
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе с вечера воскресенья, сообщил Гидрометцентр России в субботу.
По данным метеослужбы, с 20:00 7 февраля до 20:00 9 февраля в Москве и Подмосковье ожидаются аномально холодная погода.
По прогнозу Гидрометцентра, самой морозной станет ночь на вторник, 9 февраля. В столице ожидается до минус 27, по области - до минус 30 градусов.
"Оранжевый" уровень означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и ущерба.
Накануне сообщалось, что московские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящих морозов.